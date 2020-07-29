Петербуржцам пообещали «Чистое небо». Что мешает снять провода над Невским?

Избавить центр Петербурга от кабельной паутины в небе намерен городской комитет по информатизации и связи. Им подготовлены поправки в правила благоустройства, которые обяжут убрать все провода между домами и запретят вешать новые.

Решить эту проблему и дать дорогу проекту «Чистое небо», который чиновники пытаются реализовать в Северной столице уже пару лет, можно путем переноса проводов в канализацию. По словам вице-президента — директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антона Годовикова, технических трудностей с этим нет. Более того, размещение кабелей под землей не так дорого, и могло бы позволить компаниям сэкономить средства на постоянном ремонте обрывающихся сетей. На пути к полному освобождению пространства над Невским проспектом и другими улицами исторического центра встают два иных препятствия.

«С точки зрения переезда, это несложно. Сложность только в том, и почему это продолжает быть здесь, по двум причинам. Первая: часть этих проводов уже никому не принадлежит. Компании давно закрылись, обанкротились, а провода так и висели, так и висят. И установить, кому они принадлежат, невозможно. И поэтому нужна просто воля на то, чтобы их убрать. И вторая проблема: небольшим компаниям, которые часто висят незаконно, никому ничего не платят, ни владельцам зданий, им нужно начать платить. Небольшие, повторюсь, регулируемые государством деньги. Здесь должно быть такое последнее, на мой взгляд, усилие всех участников рынка, в том числе и регулятора в лице государства, с тем, чтобы привести город в надлежащий вид», — объяснил Годовиков.

Некоторые ответственные компании уже выказали желание перенести свои сети под землю, добавил вице-президент «Ростелекома». По его расчетам, на будущий год фирмы уже планируют заняться этим вопросом и даже заключают предварительные договоренности, исходя из своих бюджетов. Такое решение проблемы не только поможет городу улучшить свой облик, но и повысит качество связи, предоставляемой операторами. Вопреки всеобщим опасениям, по его словам, это не должно повлиять на цены на телекоммуникационные услуги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вместо второго небоскреба в Петербурге появится «хрустальный корабль».