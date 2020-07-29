Названы готовые принять россиян европейские страны

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Василий Заика
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Специалисты Ассоциации туроператоров отметили, что некоторые европейские страны пока не готовы открыть границы для отдыхающих из РФ.

Названы готовые принять россиян европейские страны

Фото: www.globallookpress.com © Manfred Bail

В Ассоциации туроператоров РФ назвали европейские страны, которые выразили готовность принять россиян. По словам специалистов, на текущий момент открыть границы для наших соотечественников выражают желание Хорватия и Мальта.

Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавируса другие государства — члены Евросоюза приняли решение не принимать российских туристов как минимум до второй половины августа. В ассоциации добавили, что подобного мнения придерживаются даже власти стран, для которых отдыхающие из РФ имеет экономическое значение. Граница с Финляндией откроется не раньше 25 августа, а эстонские кордоны оставляют двери закрытыми до сентября.

1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Со временем список стран, доступных для путешествий, будет расширяться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими странами Россия планирует возобновить авиасообщение на втором этапе.

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