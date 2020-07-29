Целый букет нарушений ПДД привел к трагедии на юго-западе Москвы

В Москве разбираются в обстоятельствах дорожной аварии. На юго-западе столицы столкнулись грузовая «Газель» и рейсовый автобус. В салоне в этот момент находились 20 пассажиров. Шестеро получили серьезные травмы, один человек погиб. В ГИБДД не исключают, что водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова выяснила все детали происшествия.

Утренний час пик, Рязанка и в обычный день раскаленная от пробок. Но гнев и возмущение на лицах водителей меняется на ужас, стоит подъехать к этому месту.

Эта авария попала на записи камер видеонаблюдения. Обзор частично загораживает пешеходный переход, но видно, как от удара автобус, который в народе называют гармошкой, складывается и резко разворачивается. По данным столичного Дептранса, водитель «Газели» гнал на скорости 87 километров час, при допустимых здесь 60-ти. И это не все нарушения.

«Проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом. Также имеется подозрение, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила сотрудник информационного центра Транспортного комплекса Москвы Лада Гамидова.

На этой же записи видно, что для проезда с улицы Ташкентской, зеленый свет на тот момент горел уже около десяти секунд, то есть у водителя «Газели» было время, чтобы среагировать на сигнал. Но в итоге одна — из пассажирок автобуса погибла. Еще четверо — в больнице. Как и два человека из «Газели». Помощь на месте оказали еще двоим пассажирам автобуса. Глядя на его искореженный кузов, прохожие не могут сдержать эмоции.

«На меня произвела впечатление смерть женщины. Чьей-то матери, жены», — делится переживаниями очевидец ДТП Анастасия Громова.

Автобус 209 едет недалеко — к метро «Выхино» от соседнего жилого квартала. И этот перекресток — самый сложный участок дороги. Как уверяют местные жители, правила тут нарушают часто.

«Со стороны метро очень трудно выехать. Приходится долго ждать, пока автомобили пройдут по Рязанскому проспекту. С Ташкентской улицы выедут на Рязанский проспект и только тогда отсюда», — поясняет местный житель Виталий Шлеткин.

После аварии движение вручную регулировали сотрудники ГИБДД. В сторону центра перекрывали две полосы.

Спустя два с половиной часа, чтобы восстановить затрудненное движение на Рязанском проспекте, машины начали эвакуировать. Видно, как «Газель» помещают на платформу, а чуть дальше своей очереди ждет тягач.

Он пригодился еще через полчаса. Когда с места аварии увозили автобус. Тот, хоть и не ехал сам, в кабину для страховки вызвали сменщика. В момент столкновения за рулем был не менее опытный водитель, с 40-летним стажем. И на смену он заступил только за два часа до трагедии. Теперь ее детали разбирают и в прокуратуре.