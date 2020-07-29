Сын экс-главы правительства Дагестана арестован по делу об убийстве девушки

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Василий Заика
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Муртузали Меджидова задержали 28 июля в Москве по подозрению в совершении преступления.

Сын экс-главы правительства Дагестана арестован по делу об убийстве девушки

Фото: www.globallookpress.com © Stephan Goerlich

Сын бывшего главы правительства Республики Дагестан Муртузали Меджидов арестован на два месяца по делу об убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафа. Соответствующее решение 29 июля вынес Басманный суд Москвы. Подозреваемый был задержан стражами порядка 28 июля на Фрунзенской набережной в столице.

Трагедия произошла еще в апреле 2018 года. Девушку с тяжелейшими травмами обнаружили возле здания общежития. Пострадавшая была госпитализирована. Несмотря на усилия медиков, студентка через несколько недель скончалась.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Подозреваемым числился один из студентов. Позднее следователи не нашли подтверждений этой версии. Дело было переквалифицировано на статью «Убийство». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына бывшего главы правительства Дагестана подозревают в убийстве девушки.

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