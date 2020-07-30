Российский автодром в Сочи готовится принять пилотов «Формулы-1»

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А пока крутые виражи трассы могут оценить любители. В курортный город съезжаются туристы.

Фото, видео: www.globallookpress.com /HOCH ZWEI, 5-tv.ru

В Сочи ждут прославленных пилотов «Формулы-1». Российский автодром готовится принять этап Королевской гонки. Она пройдет в сентябре, а пока самые крутые в мире виражи могут оценить любители. За руль спорткара сел Кирилл Сергееев.

Такая комбинация медицинских тестов не снилась даже профессиональным пилотам суперкаров. Термометрия, измерение давления и даже проверка на алкотестере. Теперь на сочинский автодром пускают только так — всему виной коронавирус и небывалый наплыв туристов.

«Все отлично, показатели по нулям».

Трек оживает после трехмесячного перерыва. Екатерина Королькова — одна из тех, кто прилетел в долгожданный отпуск специально ради автодрома. В родной Сибири девушка гоняет на стареньких «Жигулях», а здесь пересела в синий Porsche.

«Это восторг! Мне нравится смотреть на новые автодромы, я каталась на MSR на гражданской машине, а здесь прокатиться на трассе „Формулы“ очень здорово!» — восторженно рассказывает Екатерина.

Этот сочинский аттракцион давно признали одним из самых экстремальных в мире: в отличие от трасс в тех же Тоскане и Монако, здесь более крутые повороты, а профиль полотна буквально выбрасывают пилотов в отбойник. Сейчас сложнейшие препятствия преодолевают лишь новички и любители, но это пока.

На автодроме уже готовятся к седьмым по счету «Королевским гонкам». Всего через два месяца на этом автодроме состоятся заезды известной по всему миру серии «Формула-1».

Проведение Гран-при России находилось под вопросом до последнего — опять же из-за коронавируса. Но теперь, пускай не на гоночном болиде, проехать всю трассу снова можно целиком. И при этом даже немного похулиганить.

Заводим машину, переключаем передачу, стартуем… Под присмотром инструктора разгоняемся и проходим самый протяженный поворот во всей «Формуле-1», едва вписываемся еще в один — под 90 градусов, пролетаем мимо трибун и наконец финишируем.

Все то же самое ждет гонщиков «Формулы» только на скоростях свыше трехсот километров час. И профи говорят: с этой трассой справляются не все.

«Бывают какие-то контакты. Это то, что любит зритель: контакты, зрелище. Когда происходят обгоны, контакты, колесо на колесо», — рассказывает бронзовый призер чемпионата России по картингу Дмитрий Овчинников.

Уже совсем скоро по треку проедут звезды главного пелетона планеты: Льюис Хэмильтон, Кими Райконнен и, конечно, наш соотечественник — Даниил Квят. А откроют большие гонки заезды «Формулы-2», куда в этом сезоне пробились сразу трое россиян.

«Это Мазепин, Маркелов и Шварцман. Мы рады, что „Формула-2“ поддержит гонку в Сочи. Зрелище это будет очень захватывающим. Ребята всегда показывали потрясающую борьбу и в этом году, уверен, ничего не изменится», — говорит генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Уже на следующей неделе организаторы начнут обустраивать трассу для заездов «Формулы». А пока готовят сюрпризы для гостей и обещают: зрители на трибунах получат не меньше адреналина, чем сами пилоты на треке.

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