«Страшно смотреть, как гнется»: Шестилетняя дочь Тимати поразила своей растяжкой
Девочка исполнила сложный шпагат, от которого у фанатов рэпера захватило дух.
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Фото, видео: Instagram @simona280
Шестилетняя Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати и его бывшей возлюбленной Алены Шишковой — сразила наповал всех фанатов своего отца идеальной растяжкой.
Мать рэпера Симона Юнусова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором ее внучка делает сложное гимнастическое упражнение под руководством тренера. Даже на отдыхе девочка продолжает заниматься, чтобы не позабыть все разученные элементы, рассказала мама Тимати.
Как видно в ролике, после небольшого внушения педагога о том, как нужно держать шею и плечи, Алиса подняла правую ногу и, придерживая ее рукой, исполнила впечатляющий шпагат. Затем, уже у бассейна, девочка повторила тот же самый элемент на «бис».
Фанаты не только оценили сложные гимнастические па Алисы, но и признали, что не смогли бы повторить и малую толику того, что умеет в свои шесть лет девочка.
«Порой мне кажется, что Алиса умеет делать больше, чем я в свои 45 лет!»;
«Браво, Алиса. Ты большая умничка и трудяга»;
«Страшно смотреть, как гнется»;
«Будущая гимнастка», — отреагировали они.
Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати поделилась своим беспокойством по поводу того, как складываются отношения между ее сыном и внучкой.
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