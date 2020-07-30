«Страшно смотреть, как гнется»: Шестилетняя дочь Тимати поразила своей растяжкой

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Алиса Старжевская
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Девочка исполнила сложный шпагат, от которого у фанатов рэпера захватило дух.

Фото, видео: Instagram @simona280

Шестилетняя Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати и его бывшей возлюбленной Алены Шишковой — сразила наповал всех фанатов своего отца идеальной растяжкой.

Мать рэпера Симона Юнусова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором ее внучка делает сложное гимнастическое упражнение под руководством тренера. Даже на отдыхе девочка продолжает заниматься, чтобы не позабыть все разученные элементы, рассказала мама Тимати.

Как видно в ролике, после небольшого внушения педагога о том, как нужно держать шею и плечи, Алиса подняла правую ногу и, придерживая ее рукой, исполнила впечатляющий шпагат. Затем, уже у бассейна, девочка повторила тот же самый элемент на «бис».

Instagram @simona280

Фанаты не только оценили сложные гимнастические па Алисы, но и признали, что не смогли бы повторить и малую толику того, что умеет в свои шесть лет девочка.

«Порой мне кажется, что Алиса умеет делать больше, чем я в свои 45 лет!»;

«Браво, Алиса. Ты большая умничка и трудяга»;

«Страшно смотреть, как гнется»;

«Будущая гимнастка», — отреагировали они.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати поделилась своим беспокойством по поводу того, как складываются отношения между ее сыном и внучкой.

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