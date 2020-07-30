Минздрав сообщил о разработке новых правил медосмотра водителей

Новые правила медосвидетельствования для водителей хотят подготовить к концу года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения России Олега Салагая.

Согласно проекту Минздрава, водителям для получения медицинской справки будет необходимо сдавать анализы на употребление алкоголя. Это правило коснется лиц, у которых нарколог заметит симптомы заболевания. Прежний порядок получения справок сохранится до 2021 года.

По словам Салагая, проект согласован со всеми профильными ведомствами. Разработанные методики должны стать максимально доступными для регионов, подчеркнул замминистра.

Минздрав собирался поменять порядок медосмотра для автомобилистов с 2019 года. В связи с этим предполагалось, что стоимость справки вырастет в несколько раз. В ноябре, накануне перед вступлением в силу новых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди. Начавшийся ажиотаж заставил министерство отложить нововведение.

Позже предложенные правила раскритиковал президент России Владимир Путин. Лидер страны указал, что для граждан, получающих невысокую зарплату, неприемлемо отдавать до пяти тысяч рублей за одну справку. Результатом стал новый проект Минздрава об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что до конца года в России проработают вопрос массового внедрения алкозамков.