Минздрав сообщил о разработке новых правил медосмотра водителей

|
Валентин Черников
53

Проект нововведений планируют подготовить к концу года.

Фото, видео: РИА Новости / Денис Абрамов

Новые правила медосвидетельствования для водителей хотят подготовить к концу года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения России Олега Салагая.

Согласно проекту Минздрава, водителям для получения медицинской справки будет необходимо сдавать анализы на употребление алкоголя. Это правило коснется лиц, у которых нарколог заметит симптомы заболевания. Прежний порядок получения справок сохранится до 2021 года.

По словам Салагая, проект согласован со всеми профильными ведомствами. Разработанные методики должны стать максимально доступными для регионов, подчеркнул замминистра.

Минздрав собирался поменять порядок медосмотра для автомобилистов с 2019 года. В связи с этим предполагалось, что стоимость справки вырастет в несколько раз. В ноябре, накануне перед вступлением в силу новых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди. Начавшийся ажиотаж заставил министерство отложить нововведение.

Позже предложенные правила раскритиковал президент России Владимир Путин. Лидер страны указал, что для граждан, получающих невысокую зарплату, неприемлемо отдавать до пяти тысяч рублей за одну справку. Результатом стал новый проект Минздрава об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что до конца года в России проработают вопрос массового внедрения алкозамков.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.36
1.13 86.25
1.34
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиак...

Последние новости

15:10
«Произошло чудо!» — Яна Поплавская назвала имя новорожденного внука
15:09
Видео: Интервью рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена
15:04
Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию
14:56
Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности
14:49
«Вечером в театр»: Добровинский поделился ожиданиями от суда над Ефремовым
14:41
Минздрав сообщил о разработке новых правил медосмотра водителей

Сейчас читают

Водонаева призналась, зачем рассказала о своем бесплодии и изнасиловании
«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок