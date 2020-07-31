Россия и Кипр обсудили сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере

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В состоявшемся телефонном разговоре Владимир Путин и Никос Анастасиадис также затронули ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

Владимир Путин обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере.

Как сообщили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе кипрской стороны и в контексте предстоящей 60-летней годовщины установления дипломатических отношений между странами.

«Предметно обсуждены актуальные вопросы российско-кипрского взаимодействия в различных областях. Акцентирована необходимость совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, в том числе в финансово-инвестиционной сфере. Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами», — говорится в сообщении Кремля.

Лидеры также затронули ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.

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