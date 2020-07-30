«Женщина, застрелись»: Разъяренный Прилучный обматерил подписчиц

Разрыв с Агатой Муцениеце болезненно сказался на Павле Прилучном и заставил его вновь припасть к бутылке. К такому выводу пришли подписчики актера в Instagram. Минувшей ночью звезда «Мажора» в грубой форме ответил посетительницам микроблога, которые прокомментировали его фото с дочерью.

Решение суда о разводе звездной пары вступило в силу на прошлой неделе. Многие поклонники до сих пор не могут смириться с таким исходом девятилетнего брака. Актерам до сих пор предлагают возобновить отношения, даже несмотря на то, что сами Агата и Павел не желают склеивать разбитую чашку.

Более того, Прилучный уже погрузился в новые отношения с коллегой Мирославой Карпович. Непримиримые фанатки Муцениеце затравили звезду «Папиных дочек» в соцсетях и по сей день не устают сватать друг другу бывших супругов. Столкнувшись с этим в очередной раз, актер не выдержал и выругался на гостей своей страницы в Instagram.

«Видно, как муж хочет восстановить семью. Прилучный, я в тебя верю — Агату ты любишь, и она тебя, не будьте дураками», — написала автору поста поклонница.

«Вы с ума все посходили там! Женщина, придите в адекват!» — ответил ей Павел.

Другая почитательница его таланта продолжила в том же духе и получила более резкий отклик.

«Женщина, застрелись. Потому что терпение заканчивается», — пригрозил Прилучный и перешел на мат. В непечатных выражениях он дал понять, что подобное обращение ему осточертело.

Instagram @bugevuge

Следующие комментаторы удостоились прямых оскорблений от актера. Павел назвал женщин глупыми, прибегнув к нецензурным высказываниям. В результате посетители микроблога решили, что автор поста нетрезв.

«Ну и ответы подписчикам. Видно, что человек однозначно пьян, вымотан работой и очень обижен на Агату. Как и она на него. Счастья внутри нет. Нужно больше отдыхать, не держать внутри обиды, прощать. Ну, и пить нужно меньше», — выразил мнение один из поклонников звезды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный поставил на место фанатов за вопросы о его личной жизни.