Сосед актера и продюсера по даче уверен в серьезности его намерений по отношению к молодой избраннице.

«Привозил девушку к своей маме»: друг Жигунова рассказал о его новых отношениях

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Тайный роман Сергея Жигунова подтвердил его друг и сосед по даче в подмосковном селе Абрамцево, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский. Слухи о новой пассии гардемарина подтвердились весной этого года. Как рассказывал 5-tv.ru, избранницей звезды называют его помощницу Викторию Ворожбит. И как отмечают пользователи соцсетей, девушка — копия его бывшей возлюбленной — Анастасии Заворотнюк.

Известно, что их отношения начались два года назад. Жигунов готовил свой фестиваль телесериалов «Утро Родины» на Сахалине. Местная журналистка Ворожбит помогала ему в организации.

Их привязанность не секрет для жителей малой родины Виктории. Но свою связь пара не афиширует. После расставания с Заворотнюк Сергей вернулся к бывшей жене Вере Новиковой и в 2009 году вновь вступил с ней в брак. Этот союз официально не расторгнут. Но, по словам Сергея Заграевского, Жигунов фактически ушел от супруги. И похоже, мимолетной интрижкой дело не ограничится.

«Я слышал, что с Верой он все-таки расстался, сейчас у него новая любовь. Думаю, отношения серьезные, раз он привозил девушку к своей маме. Искренне желаю ему счастья, чтобы у него никогда не было больше столь горького расставания, как с Настей. Хотя, наверное, такая сильная любовь бывает один раз в жизни», — цитирует друга Жигунова портал Sobesednik.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что имущество Сергея Жигунова распродают на аукционе.

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