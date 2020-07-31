Вопросы окружающей среды обсудили профильные министры стран БРИКС
В 2020 году в объединении пяти стран председательствует Россия.
Фото: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Вопросы окружающей среды сегодня обсуждали профильные министры стран БРИКС. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Ее провел глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Россия в этом году председательствует в объединении.
«Текущая ситуация вносит коррективы в планы наших правительств, как в области экономики, так и в социальной сфере. Понимаем, что приоритет отдается вопросам здравоохранения и решению проблем безработицы. При этом считаем важным уделять должное внимание обеспечению охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата», — подчеркнул российский министр.
Участники подвели итоги пятилетнего сотрудничества. Основная часть совещания проходила в закрытой форме.
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