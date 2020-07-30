В Петербурге вынесли приговор вымогателю за попытку мошенничества

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и отдел собственной безопасности регионального управления Федеральной службы безопасности смогли добиться обвинительного приговора мужчине 1985 года рождения за покушение на мошенничество, сообщает портал Главного следственного управления СК РФ по СПб.

Как оказалось, в конце 2019 года обвиняемый решил использовать в свою пользу двух жителей Фрунзенского района Петербурга, узнав, что они отбывают наказание в виде домашнего ареста. Он обманул их, пообещав помочь в изменении приговора в СК в обмен на сумму в десять миллионов рублей, которые он якобы планировал передать «нужным» должностным лицам.

Однако его план провалился — на встрече в декабре 2019 года по передаче ему обещанной суммы вместо денег ему вручили муляж, после чего он был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСБ.

Суд вынес ему приговор и назначило наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, он обязан выплатить государству штраф на сумму в 700 тысяч человек.

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