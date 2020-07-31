В США намерены серьезно увеличить финансирование Украины

Есть вопрос, в котором американские республиканцы и демократы солидарны. Это финансовая помощь Украине.

Группа сенаторов от обеих партий предлагает ее значительно увеличить — до 300 миллионов долларов ежегодно вместо прежних 250-ти. Законопрект об этом уже внесен в Сенат.

Эти средства пойдут, в том числе, и на закупку летального оружия. Более того, американские сенаторы хотят выделить четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров. Также предлагается назначить спецпосланника Штатов в качестве представителя на переговорах в нормандском формате и создать рабочую группу по Украине с рядом европейских союзников Вашингтона.

«Для Соединенных Штатов это очень скромные размеры помощи, конечно. А нужна она для того, чтобы Украину использовать по назначению. Украина должна быть «средством сдерживания» России и, очевидно, за это она должна получать деньги. Если она не будет за это получать средства, то мы увидим некую турбулентность или волатильность в украинской элите, которая будет постоянно скатываться на желание неких соглашений с Россией», — прокоментировал ФАН политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруте.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Донбассе с 27 июля начало действовать очередное перемирие. Однако политические качели, которые постоянно вокруг этого вопроса раскачивает Киев, вновь начинают набирать обороты. Так, с Украины вновь посыпались странные заявления. Якобы Кремль разочарован в переговорах по Донбассу и «нормандском формате». Ответ Москвы был незамедлительным: информация о предложении Кремля свернуть переговоры по Донбассу, является «передергиванием».