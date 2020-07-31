Джессика Симпсон рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

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Валентин Черников
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Американская звезда заявила, что встретилась с человеком, который надругался над ней в шестилетнем возрасте.

Джессика Симпсон рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

Фото: Instagram @jessicasimpson

Американская певица, актриса и телеведущая Джессика Симпсон сделала шокирующее признание: в шесть лет она пережила сексуальное насилие. Над ней надругалась дочь знакомых ее родителей, передает канал Fox News.

В начале этого года 40-летняя звезда выпустила автобиографию под названием «Открытая книга», где впервые откровенно рассказала о прошлых зависимостях от алкоголя, наркотиков и домогательствах, которые испытала в детстве.

По словам знаменитости, в тот период родители брали ее с собой в гости к знакомым. В том доме она нередко оставалась на ночь и делила кровать с их наследницей. Эта девушка встречалась с парнем старше нее, который проявлял к ней насилие.

«Меня он не трогал. Издевался только над ней, а она приходила ко мне и делала со мной то же самое. Я чувствовала себя виноватой перед ней, и позволяла ей это делать», — призналась Джессика.

Симпсон рассказала об этом родителям лишь когда ей исполнилось 12. С тех пор семья не ездила в тот дом. В недавнем подкасте с писательницей, дочерью актера и политика Кэтрин Шварценеггер певица рассказала, что восемь лет назад встретилась со своей растлительницей и сообщила, что прощает ее.

«Я знала, что она тогда испытывала абьюзинг. Я посоветовала ей поговорить об этом с кем-то и найти в себе силы отпустить те моменты. Сказала ей, что прощаю ее, но не собираюсь общаться. Что я понимаю происходящее тогда между нами и не живу, отрицая случившееся», — поделилась Джессика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Водонаева призналась, зачем рассказала о своем бесплодии и изнасиловании.

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