Видео: Кокорин и Мамаев явились на судебный процесс по пересмотру их приговора

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Валентин Черников
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Адвокат Мамаева Игорь Бушманов объяснил, почему отбывшие срок за дебош футболисты заявили о несправедливости и потребовали компенсацию.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Судебный процесс по пересмотру апелляционного приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву стартовал в Мосгорсуде с их участием. Оба футболиста с адвокатами явились на слушание с целью доказать, что несправедливо отбыли срок за хулиганство.

Ранее процесс несколько раз переносился из-за неявки основных фигурантов уголовного дела. В этот период спортсмены находились в расположении клубов до конца футбольного сезона. Теперь, когда сезон завершен, Кокорин и Мамаев намерены отстоять свое право на пересмотр приговора и получение денежной компенсации в случае признания вынесенного им приговора незаконным. В суд они явились в приподнятом настроении и желании «восстановить справедливость», о чем заявили журналистам.

«Наша позиция не изменилась с первого дня. Мы говорим, что никто из фигурантов дела непричастен к самому тяжкому составу (преступления — Прим.ред.), который вменяется всем –«хулиганство», — прокомментировал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Кроме того, по словам защитника, он и Мамаев добиваются оправдания по эпизоду о нанесении побоев водителю Виталию Соловчуку.

«Мы ставим вопрос, что имеются основания для переквалификации на менее тяжкий состав (Умышленное причинение легкого вреда здоровью — Прим.ред.) по эпизоду с Виталием Соловчуком, где предусмотрено максимальное наказание в виде четырех месяцев ареста и, соответственно, не предусмотрено наказание в виде отбытия (срока — Прим.ред) в колонии, где длительное время находились (фигуранты — Прим.ред), в том числе и мой подзащитный», — добавил Бушманов.

8 октября 2018 года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. От рук футболистов пострадали три человека: сначала на улице был избит водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, а затем, в кафе, глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. Помимо спортсменов в потасовках участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий.

Кирилл и Александр Кокорины были приговорены судом к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины и Мамаев были отпущены из белгородской колонии 17 сентября по УДО. Протасовицкому пришлось отсидеть полный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, получат ли Кокорин и Мамаев многомиллионную компенсацию?

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева
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