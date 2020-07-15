Получат ли Кокорин и Мамаев многомиллионную компенсацию? Рассказывает адвокат

Громкий судебный процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым наблюдала вся страна. Дебоширов отпустили на свободу 17 сентября 2019-го. Но 13 мая 2020-го спустя восемь месяцев после освобождения подсудимых, второй кассационный суд общей юрисдикции направил приговор на новое апелляционное рассмотрение. Такое решение было принято из-за грубых нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при вынесении приговора. Если пересмотр дела повернется в сторону ранее осужденных футболистов, то они могут получить самую большую компенсацию в истории современной России за время, проведенное в СИЗО. Ведь, Кокорин и Мамаев потерял контракты и понесли огромную финансовую прибыль. В каком случае это произойдет, специально для 5-tv.ru прокомментировал адвокат Янис Юкша.

«В случае незаконного привлечения лица к уголовной ответственности, это лицо имеет право требовать за это компенсацию. Что-то мне подсказывает, что сам факт возможной квалификации, а я, кстати, в нее пока еще не верю. Это возможно, гипотетически, конечно. В данном случае, если объем обвинения изменится, по определенным эпизодам человека оправдают, он имеет право на соответствующие компенсации», — отметил адвокат.

Вероятно, футболисты и их адвокаты хотят получить компенсацию за упущенный заработок во время судебных разбирательств. Сумма за восемь месяцев без работы могла натечь не маленькая, учитывая то, что по информации KP.RU за ночь и роковой завтрак, компания Кокорина и Мамаева потратила 400 тысяч рублей и могла себе это позволить. Кроме того, футболисты могут потребовать от суда моральную компенсацию. Адвокат также заметил, что за потерю кормильца сейчас возможно получить выплату до одного миллиона рублей. Такую же моральную компенсацию пострадавшим пророчит адвокат Эльман Пашаев в деле Михаила Ефремова.

«Ну, какие это компенсации? Это компенсации в рамках утраченного заработка, да. Также возможность требования морального вреда и прочее. Но, понимаете в чем дело? Во-первых, потому что неочевидны факты возможной переквалификации, потому что приговоры уже вступили в законную силу и были обжалованы. И момент второй, все-таки очень специфичная сфера деятельности — футболисты и утраченные доходы, они, конечно, выпадают за рамки общепринятых норм Российской Федерации», — пояснил Юкша.

Однако, юрист выразил мнение, что новая шумиха в связи с делом Кокорина и Мамаева — информационный вброс и до новых судебных вряд ли разбирательств не дойдет.

«Что-то мне подсказывает, что акция носит скорее систему информационного вброса. То есть, некий информационный таран, который позволяет говорить о проблеме с желанием, чтобы это снова обсуждалось в информационном пространстве. Также это делается для того, чтобы дело действительно было пересмотрено. Какие будут итоги, мы увидим», — поделился мыслями Янис Юкша.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили сразу две драки в самом центре Москвы в октябре 2018 года. Помимо них, в потасовках участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий. Пострадали в драках три человека: водитель телеведущей и двое чиновников.

Кирилл и Александр Кокорины были приговорены судом к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Братья Кокорины и Мамаев были отпущены из белгородской колонии 17 сентября по УДО. Протасовицкому пришлось отсидеть полный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщил о мнении адвоката Павла Мамаева о пересмотре дела.