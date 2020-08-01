Установлены личности всех жертв смертельного ДТП в Крыму

Число жертв ДТП на трассе «Таврида» увеличилось до девяти человек — в больнице скончался еще один пассажир микроавтобуса, об этом сообщили в Минздраве Крыма.

Региональное управление Следственного комитета России заявило об установлении личности всех погибших — это жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Республики Крым.

Пострадавшие доставлены в больницы. Движение на участке, где произошло столкновение, было перекрыто, там работали следователи и эксперты. К вечеру был задержан организатор перевозки.

Репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Вот как выглядело место аварии. Удар пришелся на правую сторону. Автобус сильно искорежило. Кабину практически смяло до пассажирских сидений. Известно, что микроавтобус ехал по направлению «Краснодар-Севастопль». В салоне было 17 человек. Предварительно водитель уснул.

По некоторым данным, водитель микроавтобуса, который сам погиб в аварии, устроился на работу совсем недавно. Это был один из его первых самостоятельных рейсов после стажировки. Хотя опыт вождения большой. Он 20 лет проработал дальнобойщиком. Все документы и лицензия на перевозку пассажиров на месте были.

Все жертвы аварии — туристы. Они ехали из Краснодара в Севастополь на отдых. Двое скончались по пути в больницу. Сред них несовершеннолетняя девочка. Всех пострадавших с различными травмами увезли на скорых в ближайшие больницы. Четверо в тяжелом состоянии. В их числе ребенок и беременная женщина.

«Больные поступали в разное время начиная с шести утра, по очереди поступали. Поступило четверо больных, один из них тяжелый и три человека средней тяжести и одна из них беременная женщина. На данный момент беременная женщина отправлена в 6-ю городскую больницу. Готовятся к транспортировке — тяжелый больной и больной средней тяжести с переломом. Детей отправили в детскую республиканскую», — говорит главврач Белогорской ЦРБ.

Что касается водителя грузовика, то он перевозил газированные напитки из Казахстана в Крым. Из всех журналистов только нам удалось с ним пообщаться. Говорит, на момент аварии не стоял на обочине, как заявляли раньше, а двигался с разрешенной скоростью 60 километров в час.

«Вы ехали или стояли? Ехал, ехал, девушка», — уверяет Ибрагим Шахруев. — «Я ехал, уже рассвет был, и сзади ударилось. Подумал что-то сломалось. Думал вправо прижаться, потом смотрю через зеркало — машина сзади. И все. Я сразу вышел хотел помочь, там дверь ничего не открылось, стекла сломали. Люди пришли, помогли. Из Казахстана в Симферополь. Везу напитки».

Удар был такой силы, что у прицепа даже лопнули задние колеса. Выжить тем, кто ехал в передней части микроавтобуса — было практически нереально. По факту смертельностей аварии уже возбуждено уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требовании безопасности жизни и здоровью потребителей.

Участок дороги в районе села Русаковка был оцеплен. Движение пустили по второй полосе. Следователи продолжают работать на месте, опрашивают водителя камаза и свидетелей. Уже известно, что у всех пассажиров автобуса была страховка. Но крымские власти заявили, что помогут пострадавшим дополнительно.