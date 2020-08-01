Лобода пообещала «20 тысяч на карту» за самый едкий коммент под новым клипом

Светлана Лобода в аккаунтах в социальных сетях предложила подписчикам своеобразный челлендж. Певица пообещала перевести на банковскую карту 20 тысяч рублей тому, кто оставит самый неординарный и едкий комментарий под ее новым провокационным клипом на песню «Boom Boom».

«Вы уже прониклись Boom Boom атмосферой? Тогда самое время начать серию челленджей. Готовы? Жду самые кровожадные, едкие и токсичные комментарии под клипом на нашем YouTube-канале! Победителю — 20 тысяч на карту. Поехали», — написала Светлана Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Продюсер знаменитости Нателла Крапивина на своей странице в Instagram выразила искреннее удивление тому, что новая работа певицы оказалась достойна внимания таких мастодонтов шоу-бизнеса, как Михаил Козырев, Алексей Остудин, Роман Рябцев и Алексей Герман.

«Пока в Facebook мастодонты отечественного шоу-бизнеса <…> упражняются в красноречии, и со свойственной мастодонтам тяжеловесностью, препарируют наш, не побоюсь этого слова, скромный видеоклип, он продолжает собирать просмотры. И ребята, меня совсем не парят дизлайки! Монетизация, она нынче такая», — написала Нателла Крапивина.

Продюсер Светланы Лободы призналась, что никогда не поверила бы в том, что «высоконравственные мужи» и «морально-этические компасы» поколения будут обсуждать работу ее подопечной.

В свою очередь, подписчики знаменитости отреагировали на призыв с воодушевлением. За сутки количество комментариев под клипом на YouTube-канале Светланы Лободы практически достигло 15 тысяч.

«Если выключить звук и поставить черный экран, то нормально»

«Большей безвкусицы давненько не видела»

«Это дно, кризис жанра у всех. Смотреть до конца невозможно»

«Гадость отменная»

«А мне по кайфу, трешачок и девчата поугорали над собой», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провокационный клип Лободы бьет рекорды по дизлайкам.