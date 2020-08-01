Лобода пообещала «20 тысяч на карту» за самый едкий коммент под новым клипом
Провокационное видео певицы продолжает собирать огромное количество дизлайков.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Светлана Лобода в аккаунтах в социальных сетях предложила подписчикам своеобразный челлендж. Певица пообещала перевести на банковскую карту 20 тысяч рублей тому, кто оставит самый неординарный и едкий комментарий под ее новым провокационным клипом на песню «Boom Boom».
«Вы уже прониклись Boom Boom атмосферой? Тогда самое время начать серию челленджей. Готовы? Жду самые кровожадные, едкие и токсичные комментарии под клипом на нашем YouTube-канале! Победителю — 20 тысяч на карту. Поехали», — написала Светлана Лобода.
Продюсер знаменитости Нателла Крапивина на своей странице в Instagram выразила искреннее удивление тому, что новая работа певицы оказалась достойна внимания таких мастодонтов шоу-бизнеса, как Михаил Козырев, Алексей Остудин, Роман Рябцев и Алексей Герман.
«Пока в Facebook мастодонты отечественного шоу-бизнеса <…> упражняются в красноречии, и со свойственной мастодонтам тяжеловесностью, препарируют наш, не побоюсь этого слова, скромный видеоклип, он продолжает собирать просмотры. И ребята, меня совсем не парят дизлайки! Монетизация, она нынче такая», — написала Нателла Крапивина.
Продюсер Светланы Лободы призналась, что никогда не поверила бы в том, что «высоконравственные мужи» и «морально-этические компасы» поколения будут обсуждать работу ее подопечной.
В свою очередь, подписчики знаменитости отреагировали на призыв с воодушевлением. За сутки количество комментариев под клипом на YouTube-канале Светланы Лободы практически достигло 15 тысяч.
«Если выключить звук и поставить черный экран, то нормально»
«Большей безвкусицы давненько не видела»
«Это дно, кризис жанра у всех. Смотреть до конца невозможно»
«Гадость отменная»
«А мне по кайфу, трешачок и девчата поугорали над собой», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что провокационный клип Лободы бьет рекорды по дизлайкам.
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