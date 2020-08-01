Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

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Алиса Старжевская
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В суде согласились с доводами защиты, что вынесение приговора в самом Бостоне могло повлиять на предвзятость присяжных.

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Фото: REUTERS /Handout

Апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, который вместе со своим братом Тамерланом организовал и совершил теракт на Бостонском марафоне в апреле 2013 года.

Как сообщает Reuters, смертный приговор был отменен по пяти пунктам обвинения из-за возможной необъективности присяжных, которых отобрали в самом Бостоне — месте совершении теракта. Именно такой довод приводила защита Царнаева.

Дело было передано в нижестоящую судебную инстанцию для проведения нового слушания, чтобы определить наказание осужденному.

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении террористического акта на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения. Джохар Царнаев был задержан, а его брат убит на месте. В мае 2015 года Царнаев был приговорен к смертной казни, а в августе того же года его адвокаты подали апелляцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ ликвидировала приверженца террористов, готовившего массовый расстрел в Москве.

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