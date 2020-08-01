Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
В суде согласились с доводами защиты, что вынесение приговора в самом Бостоне могло повлиять на предвзятость присяжных.
Фото: REUTERS /Handout
Апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, который вместе со своим братом Тамерланом организовал и совершил теракт на Бостонском марафоне в апреле 2013 года.
Как сообщает Reuters, смертный приговор был отменен по пяти пунктам обвинения из-за возможной необъективности присяжных, которых отобрали в самом Бостоне — месте совершении теракта. Именно такой довод приводила защита Царнаева.
Дело было передано в нижестоящую судебную инстанцию для проведения нового слушания, чтобы определить наказание осужденному.
Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении террористического акта на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. В результате взрыва погибли три человека, более 200 получили ранения. Джохар Царнаев был задержан, а его брат убит на месте. В мае 2015 года Царнаев был приговорен к смертной казни, а в августе того же года его адвокаты подали апелляцию.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ ликвидировала приверженца террористов, готовившего массовый расстрел в Москве.
Читайте также
77%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?