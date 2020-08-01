Стало известно, кто заменит Елену Ландер в программе «Утро России»
Телеведущая решила уволиться и переехать к мужу в Италию.
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Фото, видео: Instagram @maria_rybakova
Отъезжающую в Италию ведущую утреннего эфира на телеканале «Россия 1» Елену Ландер заменит Мария Рыбакова с телеканала «Москва 24». Об этом сообщает ИА «Общественная служба новостей» со ссылкой на свои источники из числа теперь уже бывших коллег журналистки.
Известно, что 35-летняя Мария Рыбакова родом из Владимира. За свою карьеру успела поработать на местном телеканале «Рен ТВ-Владимир», а также на региональных «Волга 24» и «Астрахань 24». В 2015 году перебралась в столицу, где стала ведущей утренних эфиров на канале «Москва 24».
«Москва 24» меня сильно впечатлила… Прямо чувствовалась мощная и какая-то верная энергия. Во Владимире смотрела их новости, меня в дрожь бросало от слов стартовой заставки: «Здравствуйте, с вами, например, Ксения Соколянская». Мне очень хотелось услышать свое имя», — цитирует одно из интервью Рыбаковой StarHit.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, ведущая программы «Утро России» Елена Ландер на днях провела последний эфир и попрощалась со зрителями. Она решила уволиться и переехать в Италию к мужу, с которым из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений, в последнее время не имела возможности видеться.
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