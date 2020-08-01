Для кого опасны защитные маски? — ответ Елены Малышевой

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Василий Заика
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Доктор медицинских наук прокомментировала приказ министра здравоохранения Казахстана.

Фото, видео: Instagram @malysheva.live, ТАСС /Прокофьев Вячеслав

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева в своем аккаунте в Instagram прокомментировала приказ министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя об обязательном ношении масок в общественных местах. Как сообщает Sputnik Казахстан, по словам чиновника, применять средства индивидуальной защиты должны граждане всех возрастов без исключения.

Одна из подписчиц обратила на это внимание доктора медицинских наук. В свою очередь, Елена Малышева, в ответе на вопрос юзера подчеркнула, что данная мера по отношению к малолетним детям опасна для их жизни.

«Это недопустимо. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых», — написала Елена Малышева.

Instagram @malysheva.live

Врач отметила, что американская ассоциация педиатров уже распространила заявление, в котором указано, что с детьми даже необязательно соблюдать социальную дистанцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор назвал эффективные антисептики против коронавируса.

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