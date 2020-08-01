«Мой спутник — это грамм»: дочь владельца «Дикси» о зависимости от наркотиков
Младшая дочь бизнесмена Игоря Кесаева недавно вышла из рехаба, куда попала из-за страсти к запрещенным веществам.
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Младшая дочь владельца сети «Дикси» Игоря Кесаева, Кристина Кесаева, на некоторое время пропала из социальных сетей, чем вызвала вопросы у подписчиков. Когда 17-летняя тусовщица снова объявилась в Instagram, оказалось, что она проходила лечение в рехабе из-за серьезной зависимости от алкоголя и наркотиков. Подробностями она поделилась в новом посте на своей личной странице.
Как оказалось, юная девушка давно страдала от проблем с запрещенными веществами и не могла побороть зависимость, пока не попала в рехаб. Инициатива принадлежала не ей, а отцу, и только теперь Кристина смогла оценить, как правильно он поступил с ней.
«Трезвость для меня было чем-то ужасным, — призналась подписчикам несовершеннолетняя любительница вечеринок и мимолетных романов. — Я не смогу отговорить вас употреблять, но могу сказать, что одна доза — это слишком много, а тысячи всегда недостаточно».
Кесаева призналась, что теперь ведет трезвую жизнь и очень благодарна отцу за помощь в реабилитации. Она уже улетела отдыхать в Турцию и активно делится фотографиями и сторис с дорогого курорта.
В сторис девушка разместила и стихотворение, написанное в рехабе. Из его текста можно понять, как серьезна была ее проблема.
«Стараюсь радовать отца,
Но он так далеко, я знаю.
И не поймет меня никто,
Мой спутник — это грамм и зависть», — пишет она.
Подписчики девушки в основном поддержали ее порыв рассказать о попадании в наркологическую клинику.
«Не порть себе жизнь, моя золотая»;
«Легче всего не начинать»;
«Ну, все делают ошибки в жизни. Пусть это будет самой большой ошибкой!» — написали ей в комментариях.
Впрочем, некоторые восприняли рассказ дочки бизнесмена, как попытку привлечь к себе внимание.
«Как раз тот случай, когда на нет сведены достижения родителей»;
«Такой сильный пиар. Смотрели 350 тысяч человек. И подписались всего лишь 1500», — оставили они ей язвительные сообщения.
5-tv.ru рассказывал о Бритни Спирс, жизнь которой после зависимости от наркотиков полностью контролирует ее отец.
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