Младшая дочь владельца сети «Дикси» Игоря Кесаева, Кристина Кесаева, на некоторое время пропала из социальных сетей, чем вызвала вопросы у подписчиков. Когда 17-летняя тусовщица снова объявилась в Instagram, оказалось, что она проходила лечение в рехабе из-за серьезной зависимости от алкоголя и наркотиков. Подробностями она поделилась в новом посте на своей личной странице.

Как оказалось, юная девушка давно страдала от проблем с запрещенными веществами и не могла побороть зависимость, пока не попала в рехаб. Инициатива принадлежала не ей, а отцу, и только теперь Кристина смогла оценить, как правильно он поступил с ней.

«Трезвость для меня было чем-то ужасным, — призналась подписчикам несовершеннолетняя любительница вечеринок и мимолетных романов. — Я не смогу отговорить вас употреблять, но могу сказать, что одна доза — это слишком много, а тысячи всегда недостаточно».

Instagram @kristina_kesaeva_

Кесаева призналась, что теперь ведет трезвую жизнь и очень благодарна отцу за помощь в реабилитации. Она уже улетела отдыхать в Турцию и активно делится фотографиями и сторис с дорогого курорта.

В сторис девушка разместила и стихотворение, написанное в рехабе. Из его текста можно понять, как серьезна была ее проблема.

«Стараюсь радовать отца,

Но он так далеко, я знаю.

И не поймет меня никто,

Мой спутник — это грамм и зависть», — пишет она.

Instagram @kristina_kesaeva_

Подписчики девушки в основном поддержали ее порыв рассказать о попадании в наркологическую клинику.

«Не порть себе жизнь, моя золотая»;

«Легче всего не начинать»;

«Ну, все делают ошибки в жизни. Пусть это будет самой большой ошибкой!» — написали ей в комментариях.

Впрочем, некоторые восприняли рассказ дочки бизнесмена, как попытку привлечь к себе внимание.

«Как раз тот случай, когда на нет сведены достижения родителей»;

«Такой сильный пиар. Смотрели 350 тысяч человек. И подписались всего лишь 1500», — оставили они ей язвительные сообщения.

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