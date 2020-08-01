Несовершеннолетняя дочь владельца сети «Дикси» попала в рехаб

Младшая дочь российского олигарха Игоря Кесаева попала рехаб из-за проблем с запрещенными веществами. Как сообщает «Экспресс газета», 17-летняя девушка прошла реабилитацию в наркологической клинике. Этим она объяснила свое длительное отсутствие в социальных сетях своим подписчикам.

«Короче, ребят, кто спрашивал, где я? Я в данный момент в клинике нахожусь. В наркологичке. О том, как я попала в наркологичку: у меня были некоторые проблемы с наркотическими веществами, меня просто туда отвезли, чтобы я поправила свое здоровье, но сейчас все хорошо, я отдыхаю в Турции, так что всех люблю. Я счастлива», — сообщила наследница бизнесмена.

Девушка не раз становилась героиней публикаций СМИ из-за участия в шумных вечеринках и благодаря своим мимолетным романам.

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