Вот уже которую неделю тянется грандиозный скандал вокруг дочери основателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова Инны. Назвав певицу «безголосой пустышкой», музыкальный критик Сергей Соседов буквально развязал войну. Так, по сей день ему приходится оправдываться за «мысли вслух».

Вот, например, недавно отец обладательницы звания «Заслуженной артистки России» в пику Соседову напомнил о композиторе Павле Слободкином, который, не будучи вокалистом, без проблем управлял ансамблем «Веселые ребята».

Изрядно подустав от перебранки, музыкальный критик завершил дискуссию красноречивой фразой.

«Сто лет она мне не сдалась!» — констатировал Соседов в интервью «Экспресс газете».

ТАСС / Сергей Савостьянов

А вместе с тем добавил, что к настоящим деятелям искусства относит Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена и Густава Малера. Но никак не продолжательницу знаменитой династии Маликовых, песни которых, по мнению Сергея, почти никто не слушает.

«Я должен сильно тронуться умом или заболеть, чтобы слушать Инну Маликову и „Новые Самоцветы“. Тогда меня пора в больницу отправлять, по мне плачет психушка. Но, слава Богу, до этого еще не дошло. Может, когда-нибудь и дойдет. Но я надеюсь, что не скоро», — подытожил бескомпромиссный Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что более всего возмутило Сергея Соседова в Инне Маликовой.