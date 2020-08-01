В ВОЗ спрогнозировали долгое продолжение пандемии коронавируса

Комитет по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провел очередное заседание, на котором обсуждалась текущая ситуация с пандемией коронавирусной инфекции.

«После всестороннего обсуждения и рассмотрения научных данных комитет единогласно заключил, что вспышка по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ.

Также подчеркивается, что пандемия продлится еще достаточно долго, поэтому были сформулированы следующие рекомендации, как ВОЗ, так и государствам-участникам: продолжать работу по мобилизации совместных усилий, которые обязаны обеспечить готовность к вспышкам COVID-19 в мире; оказывать странам поддержку в области здравоохранения; ускорить научные исследования в этой области и расширить доступ к средствам диагностики, лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

Согласно рекомендациями ситуационный комитет ВОЗ необходимо продолжать укрепления соответствующих органов санэпид надзора, деятельность которых направлена на выявление и отслеживание контактных лиц, включая нестабильные районы и зоны высокого эпидемического риска.

В вопросе ограничительных мер, касающихся международных поездок, то они должны применяться по итогам анализа их целесообразности.

На сегодняшний день в мире зафиксировано почти 18 миллионов случаев заражения COVID-19. Погибло — 687 067 человек. 31 июля ВОЗ зафиксировала максимальный прирост заразившихся за сутки — более 292,5 тысяч человек.