Видео из комнаты на алтайской турбазе, где была найдена погибшая семья
По предварительной версии, причиной смерти семьи стало отравление.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
По последним данным, погибшая семья чиновника из администрации Алтайского края погибла в результате, предположительно, отравления.
Следствием установлено, что их смерть наступила в ночь на 27 июля. Тела погибших сотрудники турбазы обнаружили лишь 31 июля. Дверь комнаты была закрыта изнутри. Мужчина и женщина лежали на кровати. Их старший сын на полу. А девочка на своем спальном месте.
По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Изначально по статье «убийство двух и более лиц». Сегодня на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю появилась информация о возбуждении уголовного дела по статье — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ранее 5-tv.ru о погибшем и его семье рассказал коллега по работе в администрации края начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко.
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