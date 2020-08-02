Дженнифер Лопес восхитила фанатов селфи без макияжа наутро после вечеринки в честь 51-летия

|
Светлана Александрова
86

На снимке звезда выглядит максимум на 30.

Фото, видео: EPA / DAVID SWANSON, Instagram @jlo

Дженнифер Лопес, отпраздновавшая неделю назад 51-летие, не перестает удивлять поклонников невероятной для своего возраста молодостью. Наутро после дня рождения звезда выложила в Instagram селфи, на котором позирует в трико в спортзале после активной тренировки. На фото JLo без макияжа, хотя и снята сквозь легкую дымку, выглядит удивительно юной.

А несколько часов назад артистка Дженнифер опубликовала утренний снимок — она сфотографировала себя с распущенными волосами в белоснежном махровом халате. Возможно артистка и схитрила чуть-чуть с фильтрами, но невозможно не признать, что выглядит она лет на 30, не больше.

Instagram @jlo

Издание напоминает, что Лопес тщательно следит за своим питанием, не пьет кофе и алкоголь, ест в основном свежие овощи и фрукты, а также рыбу и курицу. Кроме того, она не курит, спит не менее восьми часов в сутки, пьет много воды и не злоупотребляет декоративной косметикой и избегает прямых солнечных лучей.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Дженнифер Лопес продемонстрировала, в каком отличном состоянии находятся ее «миллионы». Известно, что знаменитая артистка застраховала свою попу на 300 миллионов долларов на случай непредвиденных обстоятельств.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
Экс-солиста «Ласкового мая» экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
15:47
«Должен игрой доказать свою важность»: Губерниев о переходе Кокорина в «Спартак»
15:29
Дженнифер Лопес восхитила фанатов селфи без макияжа наутро после вечеринки в честь 51-летия
15:11
Шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом, где погибли четыре человека (18+)
14:52
Измены жене, наркотики и рехаб: Как Джиган едва не пустил свою жизнь под откос?
14:33
Эксперт рассказал, когда россиян начнут массово прививать от коронавируса

Сейчас читают

Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»
Российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок