Дженнифер Лопес восхитила фанатов селфи без макияжа наутро после вечеринки в честь 51-летия
На снимке звезда выглядит максимум на 30.
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Фото, видео: EPA / DAVID SWANSON, Instagram @jlo
Дженнифер Лопес, отпраздновавшая неделю назад 51-летие, не перестает удивлять поклонников невероятной для своего возраста молодостью. Наутро после дня рождения звезда выложила в Instagram селфи, на котором позирует в трико в спортзале после активной тренировки. На фото JLo без макияжа, хотя и снята сквозь легкую дымку, выглядит удивительно юной.
А несколько часов назад артистка Дженнифер опубликовала утренний снимок — она сфотографировала себя с распущенными волосами в белоснежном махровом халате. Возможно артистка и схитрила чуть-чуть с фильтрами, но невозможно не признать, что выглядит она лет на 30, не больше.
Издание напоминает, что Лопес тщательно следит за своим питанием, не пьет кофе и алкоголь, ест в основном свежие овощи и фрукты, а также рыбу и курицу. Кроме того, она не курит, спит не менее восьми часов в сутки, пьет много воды и не злоупотребляет декоративной косметикой и избегает прямых солнечных лучей.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Дженнифер Лопес продемонстрировала, в каком отличном состоянии находятся ее «миллионы». Известно, что знаменитая артистка застраховала свою попу на 300 миллионов долларов на случай непредвиденных обстоятельств.
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