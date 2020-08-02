Прославленный голливудский актер, звезда фильмов «Харви Милк» и «Таинственная река» Шон Пенн тайно обвенчался с молодой актрисой. Об этом поклонникам селебрити сообщила его близкая подруга, супруга кинорежиссера Майка Медавой Ирена Феррис, передает Daily Mail.

Как оказалось, супругой 59-летнего актера стала 28-летняя Лейла Джордж, с которой он встречался последние четыре года.

«Мы счастливы, что Лейла и Шон поженились! Мы любим вас! Мы на седьмом небе от счастья, что вы нашли друг друга и истинную любовь, которая меняет мир к лучшему. Вам суждено быть вместе! Да благословит господь вас и вашу семью!» — обратилась к Пенну от всей семьи Феррис.

О романе Пенна и Джордж впервые заговорили осенью 2016 года: тогда в сети начали появляться первые фото влюбленных на модных тусовках в Лос-Анджелесе. Пара подтвердила слухи лишь спустя несколько месяцев.

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Для Шона Пенна брак с обворожительной кинодивой стал третьим по счету, в то время как сама Лейла является «первопроходцем». С 1985 по 1989 годы голливудский актер был женат на певице Мадонне, а с 1996 по 2010 год — на актрисе Робин Райт. От предыдущих отношений у Шона остались двое детей: сын Хоппер и дочка Дилан.

Лейла Джордж Д’Онофрио — австралийско-американская актриса. Девушка с самого рождения мечтала о карьере в сфере киноиндустрии, поэтому по окончании школы не терзалась муками выбора института. Будущая кинодива отучилась сначала в актерской школе Ли Страсберга в США, затем — в институте кино в Сиднее. Более всего известна зрителю по ролям в триллере о вампирах «В объятиях смерти» и фантастической картине «Хроники хищных городов».

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