Волочкова рассказала, как врачи едва не погубили ее отца

Звезда балета Анастасия Волочкова рассказала, как спасла жизнь отцу, несмотря на оплошность врачей. Знаменитость поведала эту историю на своей странице в Instagram в честь дня рождения родителя.

Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису, 1 августа отпраздновал 73-й день рождения. В честь этого известная балерина опубликовала запись, в которой восхищается своим отцом. Также она вспомнила, как много лет назад спасла жизнь Юрию Федоровичу, который чуть было не умер из-за непрофессионализма врачей.

«13 лет назад папу разбил инсульт… Я боролась за его жизнь до последнего!!! И смогла его спасти, несмотря на оплошность Врачей, допустивших второй инсульт папы. Оставив его парализованным в палате одного», — пожаловалась Волочкова.

Instagram @volochkova_art

После этого ее отец не разговаривает: у него парализована правая часть тела.

В конце записи балерина отмечает, что гордится своим родителем и с честью носит фамилию Волочковых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как известную балерину оштрафовали на 20 тысяч рублей.