Столичный суд оштрафовал Волочкову на 20 тысяч за поездку в Дивеево

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Светлана Шевченко
Срочная новость 45

Знаменитость нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, 5-tv.ru

Тверской суд Москвы признал балерину Анастасию Волочкову виновной в нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Оправдаться у «балерины всея Руси», как она себя называла во время скандала с нижегородскими сотрудниками полиции и представителями администрации, не получилось.

«Я сижу в доме у друзей. Они меня пригласили. Обещали мне в тандыре рыбку. Мы ждем рыбку, выпили по бокальчику вина — мы же отдыхаем! Я говорю: вы кто? Они говорят: мы от губернатора! Я очень удивилась, мне от губернаторов обычно цветы присылают, а не мужиков со стеклянными глазами», — откровенничала в суде Волочкова.

Знаменитость отрицала, что была в магазине, о чем заявлялось в ходе слушания по свидетельским показаниям, а также вполне неожиданно объяснила свое оскорбление правоохранителей.

«Они меня 45 минут доставали! Какая бы у вас была реакция на это?! Я ни в каком магазине не была! То что я назвала одного ЧМО. Я пояснила: это аббревиатура „человек в ментовском обличии“. Извините, в милицейском. Ничего оскорбительного здесь нет», — подчеркнула Анастасия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандальная балерина пыталась посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево, которое было закрыто на карантин с 25 апреля. О ее присутствии быстро доложили местные жители. На видео, сделанном для протокола, Анастасия мнит себя «балериной всея Руси» и всячески ругает представителей полиции. Волочкова обещает «урегулировать процесс своим именем» и угрожает сотрудникам полиции, что они будут «ходить в намордниках (медицинских масках) всю свою оставшуюся жизнь». За это балерину могут привлечь по статье 319 УК РФ — «Оскорбление представителя власти» и назначит штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме штрафа эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ до одного года.

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