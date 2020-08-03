«Смотрела на себя и плакала»: звезда «Холопа» смогла похудеть на 35 килограммов

|
Алиса Старжевская
23

Актриса Ольга Дибцева сильно поправилась во время беременности.

Фото, видео: Instagram @dibulik

Звезды кино и телевидения всегда кажутся зрителям недосягаемыми и прекрасными во всем — что бы они ни делали, они остаются красивыми и стройными. Но жизнь показывает, что и они страдают от лишнего веса и связанных с этим сложностей. Актриса Ольга Дибцева из кинофильма «Холоп» смогла сначала набрать три десятка кило, а потом всего за полгода сбросить 35 килограммов, пишет «7 дней».

Актриса поделилась, что набор лишнего веса дался ей нелегко, хотя случилось это по самой естественной и прекрасной причине — она готовилась стать матерью. К родам Дибцева подошла в некомфортном для себя весе в 93 килограмма.

«Даже ходить не могла», — вспоминает она свое появление на премьере мегапопулярного российского хита «Холоп», где исполнила одну из главных ролей.

Сразу после родов ушли первые 11 килограммов, но и этого Ольге было мало.

«Я смотрела на себя и плакала», — признается молодая мама.

Instagram @dibulik

Актриса поделилась секретом того, как ей удалось к лету похудеть в общей сложности на 35 килограммов и весить меньше, чем до беременности. Оказалось, какой-то специальной диеты она не придерживалась. Дибцева не одобряет и жесткого отказа от углеводных продуктов — после рациона из яичных белков и грейпфрутов у нее хорошо уходил вес, но потом она набирала еще больше.

По словам 34-летней актрисы, ей помогла помощь профессионального диетолога, которая научила ее контролировать размер порций, не срываться и не переедать, ведь занятия спортом при природной худобе давались девушке тяжело. В итоге это и утверждение на новую роль стали ее стимулами, и теперь вес не только не вернулся, но и пошел на снижение.

Актриса с горечью вспоминает, что в «большом» весе ей тяжело было любить себя и собственное тело, особенно когда она подвергалась критике со стороны. В интернете, когда пользователи еще не знали о ее беременности, многие звали ее толстухой, а художники по костюмам позволяли себе неуместные комментарии. Впрочем, теперь все в прошлом — помогла работа не только над внешней стороной похудения, но и над внутренним спокойствием.

Также Дибцева заявила, что не собирается в будущем пользоваться услугами косметологов с их «уколами красоты», чтобы замедлить старение и избавиться от морщин.

«Каждый возраст прекрасен по-своему», — заметила актриса, заметно посвежевшая после своего похудения.

5-tv.ru писал о том, как оценивают эксперты причины резкого похудения Полины Гагариной.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
7:59
«Смотрела на себя и плакала»: звезда «Холопа» смогла похудеть на 35 килограммов
7:50
Мантуров рассказал о возможности внедрения 6G в России
7:42
Что стало с исполнителем роли Мейсона из «Санта-Барбары»?
7:29
Получить пособие на детей станет проще
7:20
Видео с кроликом, удравшим от двух борзых, покорило соцсети

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок