«Смотрела на себя и плакала»: звезда «Холопа» смогла похудеть на 35 килограммов

Звезды кино и телевидения всегда кажутся зрителям недосягаемыми и прекрасными во всем — что бы они ни делали, они остаются красивыми и стройными. Но жизнь показывает, что и они страдают от лишнего веса и связанных с этим сложностей. Актриса Ольга Дибцева из кинофильма «Холоп» смогла сначала набрать три десятка кило, а потом всего за полгода сбросить 35 килограммов, пишет «7 дней».

Актриса поделилась, что набор лишнего веса дался ей нелегко, хотя случилось это по самой естественной и прекрасной причине — она готовилась стать матерью. К родам Дибцева подошла в некомфортном для себя весе в 93 килограмма.

«Даже ходить не могла», — вспоминает она свое появление на премьере мегапопулярного российского хита «Холоп», где исполнила одну из главных ролей.

Сразу после родов ушли первые 11 килограммов, но и этого Ольге было мало.

«Я смотрела на себя и плакала», — признается молодая мама.

Instagram @dibulik

Актриса поделилась секретом того, как ей удалось к лету похудеть в общей сложности на 35 килограммов и весить меньше, чем до беременности. Оказалось, какой-то специальной диеты она не придерживалась. Дибцева не одобряет и жесткого отказа от углеводных продуктов — после рациона из яичных белков и грейпфрутов у нее хорошо уходил вес, но потом она набирала еще больше.

По словам 34-летней актрисы, ей помогла помощь профессионального диетолога, которая научила ее контролировать размер порций, не срываться и не переедать, ведь занятия спортом при природной худобе давались девушке тяжело. В итоге это и утверждение на новую роль стали ее стимулами, и теперь вес не только не вернулся, но и пошел на снижение.

Актриса с горечью вспоминает, что в «большом» весе ей тяжело было любить себя и собственное тело, особенно когда она подвергалась критике со стороны. В интернете, когда пользователи еще не знали о ее беременности, многие звали ее толстухой, а художники по костюмам позволяли себе неуместные комментарии. Впрочем, теперь все в прошлом — помогла работа не только над внешней стороной похудения, но и над внутренним спокойствием.

Также Дибцева заявила, что не собирается в будущем пользоваться услугами косметологов с их «уколами красоты», чтобы замедлить старение и избавиться от морщин.

«Каждый возраст прекрасен по-своему», — заметила актриса, заметно посвежевшая после своего похудения.

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