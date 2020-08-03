В США заявили о выгоде от дружественных отношений с Россией

Россия и США могут стать «дружественными партнерами» но при определенных условиях. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена.

По его словам, от подобных взаимоотношений выгоду получит весь мир. Однако для этого Москве надо «воздержаться от агрессии», что приведет к снятию в отношении России санкций и улучшению торговых связей между странами.

В то же время О’Брайен отметил, что политика действующего президента США схожа с его предшественником Рональдом Рейганом, который в своей деятельности добивался взаимоотношений с Россией.

Советники Трампа уверен, что диалог между странами будет продолжаться, несмотря на санкции, спорты о продлении СНВ-3 и и борьбе с терроризмом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, американские СМИ полагают, что Дональд Трамп не имеет стратегического подхода к ведению дел с Россией.