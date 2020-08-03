Похудевшая на 20 килограммов Скулкина призвала «остановить часы»
Звезда Comedy Woman посоветовала больше внимания уделять летним радостям.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; Instagram @eskulkina
С наступлением августа многие с грустью думают о том, что конец лета уже не за горами. Но актриса и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина с этим не согласна — и решила поделиться мнением с подписчиками своего микроблога в Instagram.
Екатерина предстала на новом фото в элегантном летнем костюме в горошек, с букетом роскошных цветов. Свое августовское настроение и отношение к этому месяцу она решила передать цитатой, которую многие приписывают авторству Рэя Брэдбери. В тексте говорится о том, что стоит наслаждаться мелочами, получать удовольствие от последних жарких дней и не звать раньше времени осень.
«Ну, куда вы торопитесь? Остановите часы», — подписала Скулкина.
Возможно, такое солнечное настроение Скулкиной связано с тем, что она очень активно проводит это лето. Ей удалось похудеть на 20 килограммов, она увлеклась спортом и стала часто делиться своими тренировками с пользователями соцсетей.
Поклонники звезды Comedy Woman поддержали свою любимицу в комментариях.
«Это правда, надо притормозить мгновенье!»;
«Как красиво! Спасибо за позитив и эстетику!»;
«Вы сами, как цветок», — подхватили они лирический настрой Скулкиной.
Ранее 5-tv.ru писал, как фанаты Екатерины Скулкиной заподозрили, что у нее появился новый возлюбленный.
Читайте также
68%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?