Похудевшая на 20 килограммов Скулкина призвала «остановить часы»

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Алиса Старжевская
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Звезда Comedy Woman посоветовала больше внимания уделять летним радостям.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; Instagram @eskulkina

С наступлением августа многие с грустью думают о том, что конец лета уже не за горами. Но актриса и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина с этим не согласна — и решила поделиться мнением с подписчиками своего микроблога в Instagram.

Екатерина предстала на новом фото в элегантном летнем костюме в горошек, с букетом роскошных цветов. Свое августовское настроение и отношение к этому месяцу она решила передать цитатой, которую многие приписывают авторству Рэя Брэдбери. В тексте говорится о том, что стоит наслаждаться мелочами, получать удовольствие от последних жарких дней и не звать раньше времени осень.

«Ну, куда вы торопитесь? Остановите часы», — подписала Скулкина.

Instagram @eskulkina

Возможно, такое солнечное настроение Скулкиной связано с тем, что она очень активно проводит это лето. Ей удалось похудеть на 20 килограммов, она увлеклась спортом и стала часто делиться своими тренировками с пользователями соцсетей.

Поклонники звезды Comedy Woman поддержали свою любимицу в комментариях.

«Это правда, надо притормозить мгновенье!»;

«Как красиво! Спасибо за позитив и эстетику!»;

«Вы сами, как цветок», — подхватили они лирический настрой Скулкиной.

Ранее 5-tv.ru писал, как фанаты Екатерины Скулкиной заподозрили, что у нее появился новый возлюбленный.

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