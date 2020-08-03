В МВД опровергли взлом баз данных отечественных водителей
Накануне в сеть утекли данные о более чем миллионе российских автолюбителях.
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Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей, 5-tv.ru
База данных МВД России не подвергалась взлому, из-за которого могла случиться утечка данных водителей. Об этом со ссылкой на источник в органах охраны правопорядка сообщает ТАСС.
«Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные, в том числе водителей, не было», — заявил информатор.
Также он добавил, что на данный момент источник утечки устанавливается. Ранее 5-tv.ru писал о том, что личные данные более миллиона российских автовладельцев утекли в сеть. Сообщалось, что среди похищенной хакерами информации есть номера ПТС, имена автомобилистов и их телефоны. По версии «Коммерсанта», причиной утечки стал взлом базы МВД России.
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