ФСБ провела крупнейшую спецоперацию по ликвидации оружейных мастерских

Сотрудники ФСБ провели крупнейшую спецоперацию. Ликвидировано 22 оружейных мастерских. Подпольщики поставили производство боеприпасов на поток — для этого использовали даже 3D-принтеры.

Из незаконного оборота изъято почти 200 единиц оружия, в том числе автоматы, винтовки и пистолеты. Обнаружено 15 килограмм взрывчатки и 80 тысяч патронов.

Совместная с МВД спецоперация прошла одновременно в 12 регионах. В том числе в Москве, Дагестане, Красноярском крае, Воронежской и Липецкой областях. Задержано более 40 человек. Правоохранители сейчас ищут возможных сообщников и устанавливают каналы сбыта оружия.