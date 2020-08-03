ФСБ провела крупнейшую спецоперацию по ликвидации оружейных мастерских
Совместная операция с МВД РФ прошла одновременно в 12 регионах России.
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Фото, видео: ТАСС / ЦОС ФСБ РФ, 5-tv.ru
Сотрудники ФСБ провели крупнейшую спецоперацию. Ликвидировано 22 оружейных мастерских. Подпольщики поставили производство боеприпасов на поток — для этого использовали даже 3D-принтеры.
Из незаконного оборота изъято почти 200 единиц оружия, в том числе автоматы, винтовки и пистолеты. Обнаружено 15 килограмм взрывчатки и 80 тысяч патронов.
Совместная с МВД спецоперация прошла одновременно в 12 регионах. В том числе в Москве, Дагестане, Красноярском крае, Воронежской и Липецкой областях. Задержано более 40 человек. Правоохранители сейчас ищут возможных сообщников и устанавливают каналы сбыта оружия.
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