Разрыв налогового договора с Кипром несущественно повлияет на фондовый рынок РФ

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 56

Экономист рассказал о последствиях денонсации налогового соглашения между Россией и Кипром.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, YouTube / Rabkor

Разрыв налогового соглашения с Кипром, который начал Минфин РФ, не окажет существенного влияния на фондовый рынок России. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал доктор экономических наук Андрей Колганов. Он пояснил, что большая часть офшорных инвестиций в российскую экономику проходит не через вложения в ценные бумаги, а путем регистрации отечественных фирм за рубежом. Таким образом, изменения затронут незначительную часть игроков рынка, недоплачивающих налоги в национальную казну.

«Это повлияет в первую очередь на тех, кто постоянно проживает на Кипре, являясь гражданином РФ, и там получает доходы от инвестирования в российские активы. Для всей остальной экономики, я не знаю, честно говоря. Может быть, несколько снизится активность офшорных инвесторов на нашем рынке. Но сейчас удельный вес портфельного инвестирования в российскую экономику из офшоров не настолько большой. Прямое инвестирование из офшорных юрисдикций довольно серьезное, потому что многие компании у нас зарегистрированы в иностранных юрисдикциях или имеют филиалы там, через которые они прокачивают довольно крупные суммы. А что касается портфельных инвестиций, то есть вложения в продажу-покупку ценных бумаг, здесь доля офшорных инвесторов не настолько велика. И это существенным образом на нашем фондовом рынке не скажется», — разъяснил экономист.

Идти же на принятие условий России, решившей добрать невыплаченные налоги, для офшорных стран будет невыгодно. Новые правила будут таковы, что все отчисления будут идти только в Россию, добавил Колганов. Поэтому не удивительно, что Кипр не в восторге от разрыва соглашения с РФ.

«Это будет работать просто. В этих странах тогда налог, заплаченный в России, будет учитываться в той сумме налогообложения, которую они должны заплатить там, у себя. И скорее всего, он полностью перекроет ту налоговую ставку, которую они платят там. Это, конечно, невыгодно офшорным странам, таким как Кипр, Лихтенштейн, Люксембург или Каймановы острова. Потому что тогда окажется, что лица, которые уже заплатили налог у нас, там платить ничего не будут. Если они согласятся с таким порядком», — заметил экономист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин РФ заявил о начале разрыва налогового соглашения с Кипром. Раньше все дивиденды и проценты граждан РФ, переводимые на счета за рубеж, облагались налогом в пять-десять процентов. По новым правилам налог вырастет до 15%. В финансовом ведомстве Кипр заявили, что от разрыва соглашения не выиграет ни одна из сторон.

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