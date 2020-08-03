«На вечеринку к Гэтсби»: актриса Марина Александрова нарядилась в стиле 20-х годов

Утонченная, изящная актриса Марина Александрова в свои 37 лет даст фору молоденьким девицам. Звезда сериала «Екатерина. Самозванцы» для светского раута, устроенного ювелирным домом Axenoff, выбрала образ женщины-вамп и не прогадала.

На мероприятие она надела черное атласное платье в пол. Total black look дополнила украшениями под золото на груди и в ушах. Волосы уложила в гладкие локоны набок. Акцент в наряде пришелся на декольте актрисы, которое она подчеркнула за счет массивных вставок на плечах.

Instagram @mar_alexandrova

Образ молодой мамы получился изысканным и элегантным в духе Америки 20-х годов, и не оставил равнодушным никого на мероприятии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Александрова показала лицо дочки