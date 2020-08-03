Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Работница рассекретила имя первенца Саши Черно и Иосифа Оганесяна, которое держалось в тайне.
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Фото, видео: Instagram @sasha_cherno93_official
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля. Пара держала имя ребенка в тайне, чтобы сообщить его при выписке, но сюрприз был испорчен по вине работницы роддома.
«Знакомьтесь, Оганесян Стефан Иосифович! <…> хотели рассказать в понедельник на выписке. Но уже информацию слили в сеть. Поэтому лучше вы это узнаете от нас», — написала Саша Черно в своем микроблоге.
Сотрудница рассекретила имя мальчика, к которому уже в первые дни жизни было приковано колоссальное внимание. Все, что оставалось молодой мамочке — это подтвердить информацию с ее слов. Сына действительно назвали Стефан.
Сама участница телестройки не смогла сдержать эмоций и публично обвинила медработницу в нарушении должностных полномочий. Она гневно требовала уволить сотрудницу из учреждения и обвиняла ее в желании прославить свой аккаунт в Instagram.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Черно родила малыша на десять дней позже положенного срока. Молодые родители очень волновались, но все прошло благополучно. Звезда телестройки переживала, что из-за лишнего веса и сделанного в юности аборта ей вообще не доведется стать мамой.
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