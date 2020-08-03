Пережившая недавно развод с Павлом Прилучным Агата Муцениеце посвятила день детям, отведя их в парк аттракционов «Кидзания». Там малыши разных возрастов могут попробовать себя в разных профессиях. На своей странице в Instagram актриса поделилась с поклонниками смешными фотографиями, на которых Мия и Тимофей пугают пользователей огромными мармеладными глазами.

«Коротко о любви», — подписала снимки актриса.

Instagram @agataagata

При этом у семилетнего Тимофея на фото не хватает передних зубов, а четырехлетняя Мия забавно пытается сделать лицо пострашнее. Подписчикам понравилось чувство юмора звездной семьи и присоединились к шуткам.

«На папу похожи!»

«Копия мама в таком возрасте!»

«Какие страшные дети!»

«Спасибо за позитив! Смеюсь от души! Миюша — огонь!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на днях Павел Прилучный обматерил своих подписчиц в Instagram, комментирующих его фото с дочерью.