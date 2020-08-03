«Какие страшные дети!» — Муцениеце опубликовала «жуткие» снимки дочери и сына
Актриса посвятила день детям, повеселилась от души и рассмешила поклонников.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Пережившая недавно развод с Павлом Прилучным Агата Муцениеце посвятила день детям, отведя их в парк аттракционов «Кидзания». Там малыши разных возрастов могут попробовать себя в разных профессиях. На своей странице в Instagram актриса поделилась с поклонниками смешными фотографиями, на которых Мия и Тимофей пугают пользователей огромными мармеладными глазами.
«Коротко о любви», — подписала снимки актриса.
При этом у семилетнего Тимофея на фото не хватает передних зубов, а четырехлетняя Мия забавно пытается сделать лицо пострашнее. Подписчикам понравилось чувство юмора звездной семьи и присоединились к шуткам.
«На папу похожи!»
«Копия мама в таком возрасте!»
«Какие страшные дети!»
«Спасибо за позитив! Смеюсь от души! Миюша — огонь!» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на днях Павел Прилучный обматерил своих подписчиц в Instagram, комментирующих его фото с дочерью.
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