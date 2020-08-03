В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка
Деньги государство выплачивает на детей от трех до 16 лет в качестве поддержки в связи с пандемией коронавируса.
Фото: DPA/TASS
В рамках государственной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса некоторые семьи смогут получить с апреля по сентябрь до 35 тысяч рублей на каждого ребенка, сообщает «Экономика сегодня».
Издание произвело расчеты, основываясь на информации Пенсионного фонда России. Известно, что две выплаты по десять тысяч рублей полагаются на детей от трех до 16 лет. Эти деньги начали начислять с 1 июня, а крайний срок подачи заявления на их получение — 1 октября.
При этом существует ряд спорных моментов, касающихся некоторых детей, день рождения которых приходится на период выплат. Так, если 16 лет исполнилось ребенку до 11 мая, когда вступил в силу президентский указ о поддержке семей, претендовать на десять тысяч рублей родители уже не смогут. А если 16-й день рождения ребенка случился до 1 июля, финансовая помощь полагается.
Интереснее ситуация с детьми, которым в период выплат исполняется три года. Если день рождения у ребенка в июне, семье полагается 15 тысяч рублей в качестве ежемесячной выплаты на детей до трех лет за апрель–июнь, а потом еще две выплаты по десять тысяч рублей за июнь–июль уже как пособия на детей от трех до 16 лет. Таким образом, эти семьи получат на ребенка в общей сложности 35 тысяч рублей.
По 25 тысяч рублей полагается семьям, в которых три года исполнилось ребенку в апреле: две выплаты по 10 тысяч рублей и ежемесячные пять тысяч рублей за апрель. По 30 тысяч рублей можно получить на ребенка, которому исполнилось три года в мае.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Госдуме РФ поддержали идею продлить еще и на август единовременные выплаты семьям с детьми в качестве меры господдержки в связи с пандемией коронавируса.
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