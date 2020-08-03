«Мальчики не плачут!» — Екатерина Стриженова поделилась милым видео с внуком
Телеведущая Екатерина Стриженова старается уделять как можно больше времени своей семье. Но во время последней прогулки не уследила за Петей Петровичем.
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Фото, видео: Instagram @strizhenovae
Известная актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова поделилась умилительным видео с внуком Петей на своей странице в Instagram. Двухгодовалый пухляш радостно бегал по детской площадке. В какой-то момент бабушка не уследила за чадом—Петя Петрович со всей силы шлепнулся на покрытие, и тут произошло неожиданное.
Вместо того, чтобы расплакаться и побежать за утешением к бабуле, малыш быстро поднялся на ноги и озорно направился дальше. Такому повороту событий удивилась не только актриса, но и ее подписчики.
«Бум… Мальчики не плачут!» — подписала видео с любимым внуком Стриженова.
Помимо стойкости и мужества малыша, подписчики также отметили сходство с дедушкой — Александром. Актриса души не чает в своем внуке и регулярно проводит с ним время.
Ранее 5-tv сообщал, что телеведущая Екатерина Стриженова показала, как внук играет на барабанах.
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