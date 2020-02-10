Стриженова показала, как полуторагодовалый внук играет на барабанах

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram милое видео, на котором запечатлела своего внука Петю. Полуторагодовалый мальчик — сын старшей дочери знаменитости Анастасии.

Екатерина показала, как малыш увлеченно играет на профессиональной барабанной установке.

«Кто говорил, что после трубы нам для полного счастья не хватает барабана?» — шутливо подписала пост артистка.

Instagram @strizhenovae

Поклонники Екатерины Стриженовой пришли в восторг от ролика с маленьким мальчиком. Фанаты отметили — Петя по-настоящему талантливый и невероятно обаятельный малыш. Пользователи соцсети также похвалили знаменитую бабушку за то, что она проводит с любимым внуком много времени.

«Милейший ребенок. Обожаю видео с его участием!»

«Такой милый! И очень похож на дедушку!»

«Уже стала поклонницей Пети! Уж больно нравится мне его творчество!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Стриженова показала, как внук будит всю семью.