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Стриженова показала, как полуторагодовалый внук играет на барабанах

, 0:36 | Ниса Мурзанаева 40

51-летняя телеведущая обожает сына своей старшей дочери и частенько публикует в соцсеть видео с малышом.

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Фото, видео: Instagram @strizhenovae

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram милое видео, на котором запечатлела своего внука Петю. Полуторагодовалый мальчик — сын старшей дочери знаменитости Анастасии.

Екатерина показала, как малыш увлеченно играет на профессиональной барабанной установке.

«Кто говорил, что после трубы нам для полного счастья не хватает барабана?» — шутливо подписала пост артистка.

Instagram @strizhenovae

Поклонники Екатерины Стриженовой пришли в восторг от ролика с маленьким мальчиком. Фанаты отметили — Петя по-настоящему талантливый и невероятно обаятельный малыш. Пользователи соцсети также похвалили знаменитую бабушку за то, что она проводит с любимым внуком много времени.

«Милейший ребенок. Обожаю видео с его участием!»

«Такой милый! И очень похож на дедушку!»

«Уже стала поклонницей Пети! Уж больно нравится мне его творчество!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Стриженова показала, как внук будит всю семью.

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