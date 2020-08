Германия представила танк, способный уничтожить российскую «Армату»

Немецкий концерн Rheinmetall опубликовал на своей странице в Twitter видео с, вероятно, британским боевым танком Challenger 2, на который были установлены новые бронь и пушка. Украинское агентство Defense Express проанализировало улучшенное вооружение военной техники и назвало новый танк «убийцей» российского Т-14 «Армата».

Эксперты издания отмечают, что пушка, показанная в ролике, начала разрабатываться еще в 2015 году, а через год была представлена на специализированной выставке Eurosatory. Ожидается, что ее могут установить не только на Challenger 2, но и на Leopard-2 и Main Ground Combat System.

По мнению Defence Express новый тип пушки обеспечивает повышенную пробиваемость брони, и именно поэтому они называют ее «убийцей» российской «Арматы». Дело в том, что официальные разработчики Rheinmetall заявляют: увеличенный калибр позволит повысить бронепробиваемость снарядов на 50%. Помимо Т-14, обновленные боевые машины смогут побеждать и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и ​​Т-90.

#Rheinmetall’s #130mm smoothbore technology for MBTs embodies a significant lethality leap in times of increasing threats. Combined with a state-of-the-art auto-loader, this system is the latest evolvement in Rheinmetall’s #MBT Advanced Technologies competence. #army #defence pic.twitter.com/kwWfcMORRC