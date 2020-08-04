Германия представила танк, способный уничтожить российскую «Армату»

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Алиса Старжевская
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В преимуществах боевой единицы над российской военной техникой не сомневаются профильные эксперты Незалежной.

Германия представила танк, способный уничтожить российскую «Армату»

Фото: Twitter @RheinmetallAG

Немецкий концерн Rheinmetall опубликовал на своей странице в Twitter видео с, вероятно, британским боевым танком Challenger 2, на который были установлены новые бронь и пушка. Украинское агентство Defense Express проанализировало улучшенное вооружение военной техники и назвало новый танк «убийцей» российского Т-14 «Армата».

Эксперты издания отмечают, что пушка, показанная в ролике, начала разрабатываться еще в 2015 году, а через год была представлена на специализированной выставке Eurosatory. Ожидается, что ее могут установить не только на Challenger 2, но и на Leopard-2 и Main Ground Combat System.

По мнению Defence Express новый тип пушки обеспечивает повышенную пробиваемость брони, и именно поэтому они называют ее «убийцей» российской «Арматы». Дело в том, что официальные разработчики Rheinmetall заявляют: увеличенный калибр позволит повысить бронепробиваемость снарядов на 50%. Помимо Т-14, обновленные боевые машины смогут побеждать и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и ​​Т-90.

Однако аналитики украинского агентства отметили, что в записи показано, вероятнее всего, 120-миллиметровое усиленное орудие, тогда как авторы ролика утверждают, что это 130-миллиметровая пушка.

Российский танк Т-14 «Армата» — разработка Уралвагонзавода. Боевая машина реализует концепцию «сетецентрической войны», при которой Т-14 используется как машина разведки. «Армата» оборудована сверхсовременной защитой: помимо брони на ней установлены системы перехвата вражеских ракет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уникальных навыках российских танкистов по подводному вождению боевых единиц.

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