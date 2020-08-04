Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание российских дорог

Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог. Об этом говорится в сообщении по итогам проверки использования денег на нужды дорожной отрасли. Минтрансу и Росавтовтодору, в свою очередь, ведомство предложило закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств.

В документе указывается, что протяженность региональных трасс почти в десять раз больше, чем федеральных. При этом в среднем на содержание одного километра дорожной сети федерального значения в 2019 году выделялось 2,2 миллиона рублей. В то время как на содержание региональных дорог почти в восемь раз меньше — 288 тысяч рублей на километр.

«На трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности. Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — подчеркнул аудитор СП Валерий Богомолов.

Сейчас нормативам соответствует 84,8% федеральной дорожной сети и лишь 44,2% региональных и муниципальных трасс. Отсюда ведомство указало на необходимость законодательно пересмотреть механизм бюджетного ассигнования на содержание дорог.

В ходе проверки СП выяснилось, что в России нет закрепленной методики распределения бюджетных средств на ремонт трасс. Закон устанавливает лишь общий денежный норматив, который применяется при формировании бюджета. В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива.

«В 2019 году наименьший объем бюджетных ассигнований по сравнению с нормативной потребностью из проверенных учреждений доведен до ФКУ Упрдор „Забайкалье“ — 51%, наибольший — до ФКУ Упрдор „Прикамье“ (91%)», — уточнил Богомолов.

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