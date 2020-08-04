Видео: жена рэпера Энди Картрайта показала, где расчленяла тело супруга
Марина Кохал арестована на два месяца по подозрению в убийстве музыканта.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait
Жена рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко — Прим.ред.) в ходе следственного эксперимента показала, где расчленяла тело своего супруга. Соответствующее видео опубликовал СК РФ. На кадрах видно, как Марина Кохал стоит перед диваном в комнате квартиры на Невском проспекте в Петербурге и что-то поясняет следователям.
Уже известно, что между обвиняемой и Энди Картрайтом не позднее 29 июля 2020 года вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе перепалки женщина пока неустановленным следствием способом причинила смерть музыканту.
«С целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения», — говорится в сообщении СК РФ.
3 августа суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемой. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что знакомые семьи рэпера Энди Картрайта рассказали о супруге музыканта.
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