Видео: жена рэпера Энди Картрайта показала, где расчленяла тело супруга

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Василий Заика
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Марина Кохал арестована на два месяца по подозрению в убийстве музыканта.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Жена рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко — Прим.ред.) в ходе следственного эксперимента показала, где расчленяла тело своего супруга. Соответствующее видео опубликовал СК РФ. На кадрах видно, как Марина Кохал стоит перед диваном в комнате квартиры на Невском проспекте в Петербурге и что-то поясняет следователям.

Уже известно, что между обвиняемой и Энди Картрайтом не позднее 29 июля 2020 года вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе перепалки женщина пока неустановленным следствием способом причинила смерть музыканту.

«С целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения», — говорится в сообщении СК РФ.

3 августа суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемой. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что знакомые семьи рэпера Энди Картрайта рассказали о супруге музыканта.

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