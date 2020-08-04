Стали известны подробности гибели гея-тиктокера в петербургской квартире
Тело 22-летнего приезжего из Таджикистана обнаружил хозяин жилища.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; TikTok @gromov20
5-tv.ru стали известны подробности гибели гея-тиктокера в квартире на юго-западе Петербурга. По словам источника, 45-летний хозяин жилища во время допроса рассказал полицейским, что его молодой приятель пришел к нему поздно вечером 1 августа, чтобы одолжить деньги.
Женатый гостеприимный мужчина предложил 22-летнему «блогеру» остаться переночевать в супружеской спальне, а сам ушел отдыхать в детскую. Утром он решил разбудить знакомого, зашел в комнату и обнаружил его лежащим лицом вниз без признаков жизни, после чего вызвал полицию. По словам хозяина квартиры, кроме него и гостя в жилом помещении больше никого не было. Мужчина утверждал, что не состоял в интимной близости с погибшим.
Несмотря на это, следователи склонны рассматривать иную версию произошедшего. Предположительно, приятели накануне инцидента могли устроить застолье, после которого гость начал проявлять интерес к своему знакомому. В этот момент разгорелся конфликт, в ходе которого хозяин жилища избил и задушил гея-тиктокера. Проспавшись, он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
К выяснению всех обстоятельств случившегося подключились сотрудники Следственного комитета. Другие детали инцидента устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гея-тиктокера обнаружили мертвым в петербургской квартире.
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