Стали известны подробности гибели гея-тиктокера в петербургской квартире

5-tv.ru стали известны подробности гибели гея-тиктокера в квартире на юго-западе Петербурга. По словам источника, 45-летний хозяин жилища во время допроса рассказал полицейским, что его молодой приятель пришел к нему поздно вечером 1 августа, чтобы одолжить деньги.

Женатый гостеприимный мужчина предложил 22-летнему «блогеру» остаться переночевать в супружеской спальне, а сам ушел отдыхать в детскую. Утром он решил разбудить знакомого, зашел в комнату и обнаружил его лежащим лицом вниз без признаков жизни, после чего вызвал полицию. По словам хозяина квартиры, кроме него и гостя в жилом помещении больше никого не было. Мужчина утверждал, что не состоял в интимной близости с погибшим.

Несмотря на это, следователи склонны рассматривать иную версию произошедшего. Предположительно, приятели накануне инцидента могли устроить застолье, после которого гость начал проявлять интерес к своему знакомому. В этот момент разгорелся конфликт, в ходе которого хозяин жилища избил и задушил гея-тиктокера. Проспавшись, он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

К выяснению всех обстоятельств случившегося подключились сотрудники Следственного комитета. Другие детали инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гея-тиктокера обнаружили мертвым в петербургской квартире.