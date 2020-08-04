Петербуржцы чаще других в России подвергаются женским домогательствам

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Василий Заика
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Соответствующее исследование провели специалисты агентства Zoom Market.

Петербуржцы чаще других в России подвергаются женским домогательствам

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Проживающие в Петербурге мужчины чаще других жителей России подвергаются женским домогательствам. К подобному выводу пришли специалисты исследовательского агентства Zoom Market в ходе федерального социологического опроса, проведенного в июне 2020 года.

Выяснилось, что практически каждый второй факт харассмента по отношению к представителям сильного пола в Северной столице происходит на работе — 48% случаев. Также петербурженки предпочитают «приставать» к мужчинам в барах и ресторанах — 35%, в гостях — 11% и в общественном транспорте — 6%.

По словам исследователей, чаще всего объектами пристального внимания со стороны женщин становятся жители города на Неве в возрасте от 25 до 34 лет — 71% случаев.

Следом за Петербургом в рейтинге российских городов с активным проявлением харассмента со стороны представительниц слабого пола отметились: Москва, Краснодар, Саранск, Воронеж и Брянск.

Отмечается, что социологический опрос проводился в 20 городах страны. В нем приняли участие порядка двух с половиной тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россиян сталкиваются с домогательствами на работе.

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