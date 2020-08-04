«Развернул, а он мертвый»: Хозяин квартиры рассказал о погибшем гее-тиктокере

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Василий Заика
Эксклюзив 2 231

По словам мужчины, с молодым человеком он познакомился случайно на улице около четырех месяцев назад.

Фото, видео: 5-tv.ru; TikTok @gromov20

Хозяин петербургской квартиры в беседе с 5-tv.ru рассказал, как обнаружил мертвым в одной из комнат своего квартиросъемщика — популярного тиктокера. По словам 45-летнего мужчины, с 22-летним парнем он познакомился случайно на улице порядка четырех месяцев назад. Молодой человек два раза приходил к нему в гости и оставался ночевать.

Накануне злополучного дня «блогер» из Таджикистана появился в квартире своего старшего приятеля. Парень некоторое время просидел в ванной с закрытой дверью и даже открывал воду. Владелец жилища поинтересовался его самочувствием.

«Я смотрю, что-то долго не выходит — вода шуршит. Я подошел, говорю, ты что там делаешь, моешься что ли?! Он говорит, сейчас выйду! Я ему сказал: „А что ты воду открываешь, у меня счетчик стоит“. Вышел, я спросил — что случилось. Нет, говорит, все нормально. Я его пропустил на диван на кухню, сам здесь сидел. Это было ночью первого числа. Он говорит, а можно я прилягу?! Он пошел за мной сюда (на диван — Прим.ред.)» — рассказывает мужчина.

Хозяин квартиры вспоминает, что 2 августа утром проснулся, сходил на улицу в ларек и решил разбудить своего приятеля. После того как парень никак не отреагировал, мужчина понял, что он не подает признаков жизни.

«Попытался разбудить его, смотрю — он не встает. Развернул его, а он уже мертвый. Как мне сказали, это передозировка наркотиков. <…> Жена с дочерью на даче, они даже не знают, что у меня тут произошло. Я сам звонил в полицию. Что мне оставалось делать?! Я позвонил, сказал — вот такая ситуация. Если бы я знал, что он у меня тут скончается, я его пустил бы что ли?! <…> Конечно жалко, он молодой», — заключил приятель погибшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры из квартиры, где обнаружили мертвого гея-тиктокера.

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