Неожиданно! Мы вертимся не вокруг Солнца — видео

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Светлана Шевченко
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Что дальше? Земля плоская и держится на трех китах? Японские ученые сделали неожиданное заявление.

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

В японском космическом агентстве сделали громкое заявление. По их мнению, Земля и все планеты в Солнечной системе вращаются не вокруг Солнца. На самом деле точка притяжения, так называемый барицентр — или центр равновесия гравитационных полей всех объектов системы.

Для наглядности ученые создали анимационную модель. На ролике видно, что орбиты Солнца, Юпитера и Сатурна могут сходиться и расходиться, что не возможно при едином центре притяжения.

Предполагается, что открытие поможет астрономам отыскать новые планеты в других системах, однако не все ученые согласны с такой теорией. 

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