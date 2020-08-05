В японском космическом агентстве сделали громкое заявление. По их мнению, Земля и все планеты в Солнечной системе вращаются не вокруг Солнца. На самом деле точка притяжения, так называемый барицентр — или центр равновесия гравитационных полей всех объектов системы.

Для наглядности ученые создали анимационную модель. На ролике видно, что орбиты Солнца, Юпитера и Сатурна могут сходиться и расходиться, что не возможно при едином центре притяжения.

Предполагается, что открытие поможет астрономам отыскать новые планеты в других системах, однако не все ученые согласны с такой теорией.