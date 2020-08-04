«Какой красавчик!» — Сын Рудковской и Плющенко похвастался, что вырос на 5 сантиметров

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Светлана Александрова
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Новость Гном Гномыч сопроводил видео с зажигательным танцем. Фанаты отметили, что и движения мальчика стали заметно увереннее.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, Instagram @gnomgnomych

Семилетний сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской вырос за лето на пять сантиметров. Об этом говорится в сообщении на личной страничке Гном Гномыча в Instagram. Новость сопровождается роликом, на котором Саша исполняет зажигательный танец.

«Ананасовый сироп-ОП-ОП, а я вырос за лето на 5 сантиметров… ОП-ОП», — гласит надпись под видео.

Instagram @gnomgnomych

Подписчики в комментариях признают, что мальчик, и правда, заметно вытянулся, а также отмечают, что и движения юного фигуриста стали более уверенными.

«Правда, очень вырос. Заметно».

«Какой красавчик!»

«А, заметно, славный парень!»

«Вижу, вижу. Растешь не по дням, а по часам».

«Молодец!»

«А Саша подрос, повзрослел! И движения стали увереннее. Пока была изоляция, поднаторел на танцах», — пишут пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Саша Плющенко придумал и снял вместе с мамой ролик в духе «Ералаша», исполнив в нем главную роль.

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